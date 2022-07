59:58

1/ DR DRE. Nuthin but a g thang. 2/ BOOGIE DOWN PRODUCTIONS. Duck Down. 3/ GANG STARR. Take it personal. 4/ ICE CUBE. Wicked. 5/ DA LENCH MOB. Guerrillas in tha mist. 6/ REDMAN. Time 4 sum aksion. 7/ EPMD. Head Banger. feat REDMAN y K SOLO. 8/ DAS EFX. Mic Checka. 9/ KOOL G RAP & DJ POLO. Ill street blues. 10/ Pete Rock & CL Smooth. They Reminisce Over You (Troy). 11/ ERIC B AND RAKIM. Don’t sweat the technique. 12/ DIAMOND D. Freestyle (yo, that’s that sheet). 13/ Paris. Bush Killa. 14 / HOUSE OF PAIN. Jump around.