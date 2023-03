59:52

1/ EASY-S. Quattroporte. 2/ EL SANTO. Nightcrawlers. feat SASKE. 3/ PUTOLARGO & 1010. Luz. 4/ SULE B. Only Bars vol 4. 5/ ARTES. No eres tú, soy yo. 6/ MORSE. Andalucía. 7/ JULI BELLAS. Sonny Cheeba. 8/ JOKA JR. SUAREZ. Un corrado blanco con las llaves puestas. feat. ERGO PRO, ISRAEL B. 9/ SHOTTA. MAÑANA ESTÁS MUERTO ft. TOTEKING Y KAZE. 10/ ERICK HERVÉ. M.e. 11/ CRISTIAN BRAWLER. Macramé. 12/ ZANDER GROUND & J. CASERO. Ya no pierdo el tiempo. 13/ EDU OMEGA & GLUE KIDS. Fire Words. feat MIGUEL GRIMALDO. 14/ HUECO PRODS. Nunca más. feat KARVOH y DJ ZIDE. 15/ CEE DA TRU & KILLAH ZOO. Nubes de Humo. 16/ ABOCAJARRO. Hija de la tierra.