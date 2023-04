01:00:16

1/ Conway the Machine. Quarters. (feat. Westside Gunn). 2/ ROYCE DA 5´9”. Out the Barrell. 3/ THA GOD FAHIM. Cobbler. feat YOUR OLD DROOG. 4/ MEYLEN LAUREN, MADLIB & DJ MUGGS. Szechuan Capital. feat ACTION BRONSON. 5/ NYM LO & STATIK SELEKTAH. Crystal controls. feat ROME STREETZ. 6/ KOTA THE FRIEND. Elevator. 7/ ROME STREETZ. Antidote. 8/ TY FARRIS. Sign the contract. 9/ KOOL KEITH & REAL BAD MAN. Serpent. 10/ D-Styles & Napoleon Da Legend. Wu-Masters. 11/ Styles P. Pressure. feat. BUCKY. 12/ HIT BOY. 2 certified. feat. Avelino. 13/ JPEGMAFIA & DANNY BROWN. Jack Harlow Combo meal. 14/ JAE SKEESE. Out here. feat. FREEWAY. 15/ CHE NOIR. Bad apples. feat. 38 SPESH y RASON.