La cuarta parte

59:57

1/ SHADY BLU. Put on a show. 2/ ENCHANTING. Large amounts. feat GUCCI MANE. 3/ AOX. Norte. 4/ URI SANTAFÉ & LAMLIKI. Irracional. 5/ NAPPY NINA. Yes, yes, yes. feat STAS THEE BOSS. 6/ MARLON CRAFT. Young Man. 7/ PSIKODELIKOS. Hago lo que debo. 8/ SULE B. Only bars 3. 9/ RAYE. Hard out here. 10/ METRO BOOMIN. Niagara Falls (Foot or 2). feat. Metro Boomin, Travis Scott, 21 Savage. 11/ BENY JR. Tan Mal. 12/ UMMO. MR Ballen. feat. Ouija Macc. 13/ AERREESE. La primera clase. 14/ UGLY MAC BEER. Peace on acid. 15/ Armani Caesar. SURVIVAL OF THE LITTEST. 16/ ETO. Black star. 17/ KOTA THE FRIEND. Paris.