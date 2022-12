01:00:54

1/ Aesop Rock x Blockhead. Pumpkin Seeds (feat. Lupe Fiasco). 2/ NAS AND 21 SAVAGE. On mic one gun. 3/ Busta Rhymes, Big Daddy Kane, Conway the Machine. Slap. 4/ Rockness Monsta. Shark Tank feat. General Steele & Ruste Juxx. 5/ STALLEY. DILLA BAP. 6/ 38 Spesh. Benedit. 7/ WESTSIDE GUNN. Peppas. feat BLACK STAR. 8/ Snoop Dogg & DJ Drama. My City. feat. DAVE EAST. 9/ YOUNG RJ. Lucky. feat ROSEWOOD 2055, BOLDY JAMES y SENSEI CAM. 10/ BRONZE NAZARETH. You’ll Never Know. feat. Kevlaar 7 y Phillie. 11/ Freddie Gibbs. Feel no Pain. Anderson Paak, Raekwon. 12/ DOMO GENESIS AND EVIDENCE. Campfire. feat. REMY BANKS. 13/ SMOKE DZA. Didn’t we fool you. 14/ Meyhem Lauren & Daringer. Raspberry Crush. feat Hologram. 15/ LMD (LMNO MED DECLAIME). Super. feat SUPER. 16/ PHIFE DAWG. Wow factor. feat MASEO. 17/ FATLIP AND BLU. Street life. feat. MC EIHT.