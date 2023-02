01:00:11

1/ AERREESE. La primera clase. 2/ AINA KODA. Tu i jo. 3/ AKAPELLAH & LIL SUPA. Scape. 4/ EKASWAN. Algo has aprendido. 5/ RAYE. Escapism. feat 070 Shake. 6/ VERA GRV. Sin frenos. 7/ LARA TAYLOR. Nada. 8/ BAS. Diamonds. 9/ BMAN ZEROWAN. Madrid. 10/ CINIKO. Pitágoras. feat. TITÓ. 11/ ROD1, DIEGO RUBIO, ROBSON. Big Band Demente. FT. THE ARK. 12/ FRAN FIVE FINGERS IN YOUR FACE. La peste y la náusea. 13/ CHEST & EDER VEGA. Epitafio. 14/ UMMO. MR Ballen. feat. Ouija Macc. 15/ ICE SPICE. Actin a smoochie. 16/ METRO BOOMIN. Feel the fiyaaaah. feat. ASAP ROCKY, TAKEOFF.