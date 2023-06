La cuarta parte

01:00:04

1/ DILLON & DIAMOND D. Pardon our dust. feat PLANET ASIA, RASSKASS. 2/ J SCIENIDE & NAPOLEON DA LEGEND. Luxurious apartheid. 3/ RAPP GOTTI & JAY TRAMA. 4.20 BOYZ. 4/ J DOSE. I pray. feat SASKE, ALBERDI. 5/ PAWZ ONE. Bad News. 6/ Odd Holiday. Free folk. 7/ TITÓ MUSIC. Mi puesto. feat ALL CARLITO. 8/ YEREH YEBADI. Badulaque Bars Vol.1. (PROD. EFR3N BEATS). 9/ X-RAIDED. Celebration. 10/ KAYTRAMINÉ. Let’s talk about it. Freddie Gibbs. 11/ CHACHO BRODAS. Nunca fuiste de los míos. feat FOYONE & MR NIK. 12/ CRÁNEO & BEJO. Resaca. 13/ Belly. Cocaine spoon. feat RICK ROSS. 14/ ILL BILL. Casino. (ft. RANSOM & TRAGEDY KHADAFI). 15/ HIDE TYSON. Jeanette. 16/ Purebloc & Dohnaire. Al margen. 17/ Charlie Smarts y DJ Ill Digitz. Mezzanine. 18/ NYM LO & STATIK SELEKTAH. A million at the villa.