01:00:25

SINTONÍA DE LA CUARTA PARTE. 1/ MADCHILD. One man gang. 2/ MACARTHUR MAZE. Panther Bruce Lee. 3/ COYOTE. 3 lokos. feat SHAQUILLE O’NEAL. 4/ SA - ROC. Talk to me nice. 5/ NAS. Motion. 6/ DJ Premier. Runway ft. Rome Streetz & Westside Gunn. 7/ JOELL ORTIZ & L’ORANGE. Housing authority. feat. KXNG CROOKED. 8/ DJ MUGGS SOUL ASSASSIN. Street made. feat Freddie Gibbs , Scarface. 9/ GHOSTFACE KILLAH. Yupp. feat REMY MA. 10/ MICKEY DIAMOND & SADHUGOLD. Sleepers. 11/ BLU & REAL BAD MAN. The golden rule. feat. CL SMOOTH. 12/ TEAM DEMO. Timbs in the summer. feat Wais P, TD, Yogi. 13/ Statik Selektah. In the pocket. feat. LOGIC. 14/ RANSOM AND NICHOLAS CRAVEN. Across 11o street. Feat Nick Grant. 15/ JAE SKEESE. Ekin 3. 16/ Odd Holiday. It is whut it iz. 17/ PAWZ ONE. Welcome home.