01:00:01

1/ DASILVA. On&on. street session #1 2/ FREEMAN RDZ & DJ SOBE. Pólvora y Ron. 3/ ELECTRON MAGNETO. Memoria oscura. 4/ DEAD JONKIE. El barrio. 5/ SHOOT EL SUTIL. Por los míos. 6/ KHAFAL. Want it all. 7/ A93 x La Excepción. CARRILES. 8/ ENEAESE. Supervivencia. 9/ ZAKRO. Fuck off. 10/ SHAZUNO & TITO JUANPE. Kaleidoscopio. 11/ MISTAH GODEH. Vuelve. feat AMBKOR. 12/ DRAKE & 21 SAVAGE. Treacherous twins. 13/ FLO MILLI. On my nerves. 12/ MEGAN THEE STALLION. Ungrateful. feat KEY GLOCK. 14/ SMINO. Lee and lovie. feat Reggie. 15/ DABABY. Boogeyman. 15/ ARMANI CAESAR. Diana