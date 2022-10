01:01:13

1/ Los Chikos del Maíz. Nómadas. 2/ SÓRDIDA. Weew. 3/ SAMPLED HEAD. Cheese. feat. Cleo Pathfinder y DJ Force. 4/ NON MOSES. Novecento. 5/ YEREH YEBADI. Black diamond. 6/ CLASSIC NOISE. Cambia tu. feat. ARIANA PUELLO. 7/ COCAINE POLO & J. CURTO. Punani. 8/ SHO - HAI. Imperativo. 9/ SANTA SALUT. Mugshot. 10/ ERGO PRO, ILL PEKEÑO & C. SPAULDING. 96 Monica. 11/ SD KONG & Allan Parrish. Nerón II. 12/ SHAZUNO & PHOVIA BEATS. Voodoo. 13/ PABLO MEDINA & MAXIMATED. El alma muda. 14/ HABLÓ PABLO. Spanglish. 15/ STAHL INC. Rara avis. 16/ POZO MUSIKANDANTE. Zyklon B. feat Dash Shamash. 17/ POETAS PUESTOS. Borja Iglesias. feat ERICK HERVÉ.