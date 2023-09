59:47

1/ ERGO PRO. Noir Anakin. (Prod. MARASSIAN). 2/ JOHNNY DOC y ALLAN PARRISH. Guap. 3/ G. BAKANO. Dream. 4/ ANGIE CORINE & DAPS. Alaska. 5/ URI SANTAFE & LAMLIKI. 11 de setembre. 6/ M. LÓGICO & STAHL INC. Prosoche. 7/ YAGO MRTZ. Nuevo Ranger. 8/ BELONA BELOVED. Valores. 9/ CANES. Banpen Fugyo. 10/ J PREZ. Mic Check. 11/ YEREH YEBADI. Badulaque bars vol. 3. 12/ ROJO MY. Niño herido. 13/ LOA HIGH. La pena. feat. SAMY MARTO. 14/ MALIK SHAH. Street Soldiers. feat JOHNNY DOC. 15/ ESCANDALOSO XPÓSITO Y CICLO. 1M de años. feat ELPHOMEGA. 16 / GOS D & WELELO. Can Pixa.