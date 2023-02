59:57

1/ SFDK. Mudanzas. 2/ DOZA THE DRUMDEALER. Bourbon. 3/ GITANO ANTÓN. Agua y polvo. 4/ THA GOD FAHIM. Food for thought. feat YOD. 5/ CINIKO. Pitágoras. feat. TITÓ. 6/ TALIB KWELI & MADLIB. After these Messages. feat AMANI KWELI. 7/ CHEST & EDER VEGA. Epitafio. 8/ DE LA SOUL. Plug Tunin´. 9/ THE INVITATIONS. Written on the wall. 10/ DELARUE. Bandido x verdad. 11/ SKYZOO AND THE OTHER GUYS. Straight Drop. 12/ TY FARRIS. Another crackbaby. 13/ STYLES P. Death Before Dishonor. feat. Brady Watt. 14/ AKAPELLAH & LIL SUPA. Scape. 15/ BOOM BAP ALL STARS VOL 1. feat. Mortimer Sugar aka Melo5, Chainess, El Marginal y 3YO. 16/ UGLY MAC BEER. Listen to me. 17/ ROCKNESS MONSTAH. Faith. feat RON BROWZ y AMERICAN BBOY.