01:00:16

1/ FILLER BARS. Where is Leroy?. 2/ LENZO. I can’t miss. 3/ RASHEED CHAPPELL. Earners. feat. Flee Lord y Che Noir. 4/ Jay Morelli. Pull Up feat. Termanology & Passport Rav. 5/ ATMOSPHERE. Bigger Pictures. 6/ Messiah Kaine & Profit. 50/50 Club. 7/ JAE SKEESE. Million Dollar dreamz. 8/ KOTA THE FRIEND. High Noon. 9/ RIGZ. Fundamentals. feat. MOOCH. 10/ Talib Kweli x Madlib. Air Quotes ft Diani. 11/ TY FARRIS. Strong arm aggression. 12/ UNITED GRIND. Give it back. 13/ ROME STREETZ. 8balls. 14/ CHE NOIR. Resilient. 15/ CANIBUS. Loyalty. feat. KOOL G RAP, KXXNG CROOKED, CHRIS RIVERS.