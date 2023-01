La cuarta parte

59:59

1/ Planet Asia & Snowgoons. Metabolism ft Flash (N.B.S.). 2/ QUELLE CHRIS. The agency of the future. 3/ ELANE & BERNA. Fuera de peso. 4/ CINIKO. Pico y pala. 5/ YOUR OLD DROOG. The Hedge maze. 6/ TERMANOLOGY. Let ya glock burst. feat. KOOL G RAP. 7/ ANIER. Aries. 8/ Danger Mouse & Black Thought. Belize feat MF DOOM. 9/ Federal Duck. Peace in My Mind. 10/ DENOM. Sorry Not sorry. Feat. NATOS. 11/ LUISAKER. Duplex. 12/ LOS CHIKOS DEL MAIZ. A3 Vibes. feat ERGO PRO y ILL PEKEÑO. 13/ ELIO TOFFANA. Nadie Vivo. feat. HOKE, ÉBANO. 14/ Nyck Caution. City Kids Ft. Sha Hef. 15/ Meyhem Lauren & Daringer. Trigger Point Therapy ft Westside Gun. 16/ Logic. In my lifetime. feat ACTION BRONSON.