01:00:08

1/ ENE ULLÍU. Más fuerte. 2/ KYNE. Marilyn Monroe. 3/ LABLACKIE. NO HOOK Freestyle Pt. 2. 4/ SUBELO JAVI AKA EL MAESE KDS. Nocturno. feat. E. LIVE. 5/ A. MIK RECORDS. I just wanna be. 6/ Dinner Party. Breathe (feat. Arin Ray). 7/ JEAN DEAUX. JD’S revenge. 8/ DREAMER ISIOMA. Fuck tha world. 9/ ENNY. Charge it. 10/ HIP HOP 50. SWIZZ BEATZ. Runaway. feat. NAS. 11/ VIC SPENCER. Wisemind. feat Rome Streetz. 12/ SKYZOO AND THE OTHER GUYS. Straight Drop. 13/ OMAR MAYA & SEKTOR CENTRAL. El combo. 14/ UMMO. Dolor hasta en la sopa. feat. Non Servium. 15/ ABOCAJARRO. Duele. 16/ CEE DA TRU & KILLAH ZOO. El punto. feat. DJ CANNIBAL.