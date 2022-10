01:00:22

1/ SILA LUA. Makara. 2/ REALITY. Intro. 3/ HIP HORNS BRASSVILLAIN. Figaro. feat LAS NINYAS DEL CORRO. 4/ NERVO. El Chulo. 5/ BARON 850. Escapate conmigo. 6/ A93. Trallas. 7/ El Patrón 970. EOO. 8/ ANUBIS METAL JACK. Dónde estás? 9/ UF DOG & JAY SAEZ. Like Cous Cous. 10/ KANITROU. Pájaro azul.11/ EDER VEGA. Mil Veces. 12/ AMBKOR. Invernalia. 13/ ALL.CARLITO. Visiones. 14/ NAPI PRESIDENTE. Se confunden. 15/ LUNATICA SAD. Mutual Desire. 16/ YET BABY. Another Galaxy. 17/ N HARDEM. Primera Fila.