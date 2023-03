01:00:15

1/ DREAMVILLE. Ma boy. feat J. Cole, Lute y JID. 2/ M’FETICHE. Efímero. 3/ TONI TABOO & NEPT1, OLI. Cor ple. fear MAIO. 4/ CHACHEBLACK. +Inteligente. 5/ LIL VIIC BLOKECON. Sc. 6/ Skinny Flex. NO FALLO. 7/ BENY JR. Tan Mal. 8/ DON TOLIVER. Let her go. feat JAMES BLAKE. 9/ QUAVO. Greatness. 10/ MAXO. Face of stone. 11/ SHADY BLU. Hold Up. 12/ ENCHANTING. What I want. feat Jacquees. 13/ RAYE. Five star hotels. feat MAHALIA. 14/ ROBERT GLASPER. Black superhero. feat. BJ the Chicago Kid, Killer Mike y Big K.R.I.T. 15/ PERIFERIA 5. Periferia 5. 16/ SHARIF. Pa que mami no llore. feat. NANPA BÁSICO. 17/ GITANO ANTÓN. Agua y polvo.