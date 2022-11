59:55

1/ SEUN KUTI & BLACK THOUGHT. Kuku kee me. 2/ DUKU. Tributario. 3/ LUPE FIASCO. Autoboto. 4/ Al.Divino And Estee Nack. I-RAK. 5/ RAPSUSKLEI. Esta to guapo ft SFDK. 6/ MARTYN. Goddamn!. 7/ FOYONE & SCENO. Generación. 8/ ZILLA ROCCA & ANDREW. No one cooks on friday. feat Alaska y Prem Rock. 9/ THA GOD FAHIM. Titanism. feat YOUR OLD DROOG. 10/ CHE NOIR. Ladies Brunch. feat. ARMANI CAESAR y 7XVETHEGENIUS. 11/ Locksmith. Hamster Wheel. 12/ SOLO K.OS. Benzo Dreams. 13/ CLASIKO. Ruthless. 14/ SMOKE DZA. Didn’t we fool you. 15/ Logic. In my lifetime. feat ACTION BRONSON. 16/ FLEE LORD AND MEPHUX. Go mode. feat. PHONK P and G 4 JAG. 17/ EARTHGANG. Waterboyz.