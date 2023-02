La cuarta parte

01:00:24

1/ LOCUS. Keep it real. 2/ INCERTEZA. Jaula. Cris Lohi. 3/ PANIKO EN LAS CALLES. Fuck listen to my demo. 4/ Joka Jr. Suárez - A.I.G (Tengo). 5/ QUEKE. 6 AM. 6/ CLEO PATHFINDER & ZANDERGROUND. Ya te avisé. 7/ LITTLE KING. Solo. 8/ CINIKO. What The Shit. 9/ MADRID SOUTH GREEN. The princes of hip hop. 10/ ROD1, DIEGO RUBIO, ROBSON. Big Band Demente. FT. THE ARK. 11/ CHEST & EDER VEGA. Epitafio. 12/ DELARUE. Bandido x verdad. 13/ SFDK. Mudanzas. 14/ SASKE. Aprendí de los mejores. 15/ CARMONA & ZEKIE. Declive. 16/ RAÚL SINAKA & B. ALTER. El árbol de la vida. 17/ YEREH YEBADI. Ability. feat. 1010.