59:11

1/ MC REN. Keep it Gangsta. 2/ BUCKSHOT. ¡Hey! 3/ TRILLMATIC AND CONWAY. Murder he wrote. feat ROME STREETZ. 4/ BOLDY JAMES & REAL BAN MAN. Killing Nothing. 5/ RAZ FRESCO & NICHOLAS CRAVEN. Slum raps. 6/ AKHENATON & NICHOLAS CRAVEN. Pour dah bon. 7/ FAKEFREE KP. Industreets. feat Benny the butcher. 8/ FLEE LORD AND MEPHUX. Go mode. feat. PHONK P and G 4 JAG. 9/ JERMISIDE & THE EXPERT. Middle Ground. 10/ PUSHA T. Hear me clearly. feat. NIGO. 11/ BLACK STAR. Yonders. 12/ LIBRETTO & VITAMIN D. Fantasy. feat. TONI HILL. 13/ ACTION BRONSON. Subzero. 14/ CZARFACE. Fearless and inventive. feat KOOL KEITH. 15/ FATLIP AND BLU. Hollywood celebrity. feat. BILAL. 16/ METHOD MAN. Black Ops. feat. HANZ ON. 17/ NELSON DIALECT. Only just begun.