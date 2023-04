01:00:12

1/ Atmosphere. Holding My Breath. 2/ Locksmith. América. 3/ Jay Worthy & Roc Marciano.Underground Legend. feat. Bun B. 4/ KID FRANKIE & COOKIN SOUL. Remate. 5/ ZAKRO. No me queda otra. 6/ MARCO FONKTANA. Puro vicio. 7/ HIP HOP 50. SWIZZ BEATZ. Runaway. feat. NAS. 8/ TEFLON. The thoro side. feat M.O.P. 9/ BudaMunk & ILL Conscious. Tamuramaro, feat. VEGA THE RONIN y DJ TMB. 10/ THAYLOR. Alma desnuda. 11/ GUERRITA Y CICLO. Caprichoso. feat. ELPHOMEGA. 12/ Ihon. Wagyu. feat Fede El & Julious Marvesol. 13/ EL MICHELS AFFAIR & BLACK THOUGHT. Hollow Way. 14/ ENNY. Take It Slow ft. Loyle Carner. 15/ NYM LO & STATIK SELEKTAH. A million at the villa. 16/ EL SANTO. Volver a nacer.