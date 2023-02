59:50

1/ MACKLEMORE. HEROES FT DJ PREMIER. 2/ BLABBERMOUF. Proper Impact. 3/ CASUAL & DEAD PERRY. White Crown. 4/ SKYZOO AND THE OTHER GUYS. Panthers and powder. 5/ STYLES P. Pressure. 6/ TY FARRIS. Come out a long way. feat 38 SPESH y LIL FAME. 7/ ETO. Black Star. 8/ X - RAIDED. Stratus fear. feat. Tech N9ne. 9/ NEMS, Ghostface Killah & Scram Jones - DON'T EVER DISRESPECT ME. 10/ DJ DUKE & NAPOLEON DA LEGEND. Strangers. 11/ WESTSIDE GUNN. BDP feat. Stove God Cooks y Rome Streetz.12/ QUELLE CHRIS. Feed the heads. 13/ BODYBAGBEN & PLANET ASIA. Maza Liam. feat YAH - RA.14/ JAM BAXTER. Stand Back little Timmy. 15/ HOMEBOY SANDMAN. News to me. feat RANDY MASON, DECA. 16/ FATLIP AND BLU. Street life. feat. MC EIHT. 17/ NELSON DIALECT. Only just begun.