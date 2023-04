La cuarta parte

01:00:07

1/ EL MICHELS AFFAIR & BLACK THOUGHT. Grateful. 2/ GRAFH. Every Day. feat. Dave East. 3/ MIKE SHABB & NICHOLAS CRAVEN. Smokin samson. 4/ D STYLES & NAPOLEON DA LEGEND. Supreme haiku. 5/ Charlie Smarts y DJ Ill Digitz. Air Max 95. 6/ REAGAN ERA RECORDS. COCAINE 80's feat (Chris Scott). 7/ NYM LO & STATIK SELEKTAH. Shark fin. 8/ MEYHEM LAUREN, MADLIB & DJ MUGGS. Fresh out the water. 9/ ROYCE DA 5´9”. Royce and reggie. 10/ TY FARRIS. Coke in the locker room. 11/ JAE SKEESE. 1 Of 1 (feat. Kota Savia). 12/ KOOL KEITH & REAL BAD MAN. Rugged rugged. feat EDAN. 13/ UNITED GRIND. Ambush ballad. 14/ CHE NOIR. Quiet moves. 15/ ROME STREETZ. 8balls. 16/ KOTA THE FRIEND. Go Brooklyn. 17/ Talib Kweli x Madlib. Air Quotes ft Diani Kweli.