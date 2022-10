59:53

1/ Homeboy Sandman. Get Yours (prod. Deca). 2/ BRONZE NAZARETH. Talk my shit. 3/ MR MUTHAFUCKIN’ EXQUIRE. West Indian Archie. 4/ LMD (LMNO MED DECLAIME). Pop Fly. feat. DJ ROMES. 5/ YOUNG RJ. Hands up. feat Boldy James, Abstract Orchestra, Dankery HARV y Daru Jones. 6/ BOLDY JAMES & REAL BAD MAN. Ain’t no bon jovi. 7/ EL GANT. Roar the lion. feat DJ Grazzhoppa. 8/ BROTHER ALI. Goin' Through It. 9/ D SMOKE. El Rey. 10/ Body Bag Ben & Planet Asia. Monastery. feat Tristate. 11/MARLOWE. Royal. feat BLU and Joell Ortiz. 12/ KXNG Crooked x Joell Ortiz. Brooklyn. Heat Wave. 13/ YG. “How To Rob A Rapper”. ft. Mozzy, D3szn.14/ Lil Baby. In A Minute. 15/ Future. Im Dat. 16/ Freddie Gibbs. Too Much. feat Moneybagg Yo.