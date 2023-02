59:54

1/ ISAAC CASTOR & FOUL MOUTH. Eye see. 2/ KOTA THE FRIEND. Wales. 3/ OUTERSPACE. Pay homage. 4/ X - RAIDED. Stratus fear. feat. Tech N9ne. 5/ STYLES P. I ain’t doing 2 much. 6/ TY FARRIS. Let’em out the prision. 7/ CASUAL & DEAD PERRY. White Crown. 8/ SKYZOO AND THE OTHER GUYS. Bodies. 9/ ETO. Bullets and pills. 10/ MACKLEMORE. HEROES FT DJ PREMIER. 11/ NEMS, Ghostface Killah & Scram Jones - DON'T EVER DISRESPECT ME. 12/ ROC C. Stoned Genius. 13/ Meyhem Lauren & Daringer. Red Pesto. 14/ ROCKNESS MONSTAH. Lettuce and cabbage. 15/ ELZHI AND GEORGIA ANNE MULDROW. Already Gone. 16/ YOUR OLD DROOG. Brinks truck. 17/ Kool G Rap x 38 Spesh x AZ. Born Hustler. (08/02/2023)