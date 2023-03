59:58

1/ JULIA CRY. La escuela. 2/ VERA GRV. En un lugar. 3/ LIA KALI. Tensión. 4/ M’FETICHE. Faro. 5/ ACHEKM. Buenos tiempos. 6/ TONI TABOO. Suave. feat. OLI, NEPT1. 7/ NOLAN FKA. U good? 8/ NAPPY NINA. Prayer Posture. feat. JUS MONI. 9/ MARLON CRAFT. Young Man. 10/ DREAMVILLE. Ma boy. feat Lute y JID. 11/ ENCHANTING. Heaux things. feat. Baby Tate. 12/ MASEGO. What you wanna try. 13/ YAZMIN LACEY. Bad Company. 14/ MC BUZZ. Wasabi freestyle. 15/ TRY A.M. Pa k más. 16/ NICKZZY. Bloque. 17/ LASS SUGA. TKM. 18/ URI SANTAFÉ & LAMLIKI. Irracional.