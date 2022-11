01:00:01

1/ ISRAEL B, LOWLIGHT. El ejercito de hombre solo. 2/ YUMALESRA. Colapso. feat Masta Ace & Kool taj the gr8. 3/ UF DOG & JAY SAEZ. Like Cous Cous. 4/ MARTYN. Goddamn!. 5/ ACRU & FOYONE. Glocks. 6/ AKADEMIKO. No pretendan. 7/ DJ KOO X F.MARQUEZ & DAREN DOG. Hobbes. 8/ EDER VEGA. Hostal de media pensión. 9/ KARE. Esos No Son (Prod. SKILL P). 10/ SEMPAISTILO & EL MORENO DE LA INÉ. 1,2,3. feat EU-SH. 11/ YEREH YEBADI. Black diamond. 12/ NON MOSES. Mildred. 13/ El Chojin Ft. Teyou. No hay mariposas. 14/ NACH. Dónde estás? 15/ CLASSIC NOISE. Cambia tu. feat. ARIANA PUELLO. 16/ SHO - HAI. Imperativo. 17/ NIK VALENDA. Sin fracaso. feat SHOTTA, MORODO, y ANTONIO MARTÍN.