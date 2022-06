59:10

1/ JULI GIULIANI. EASY (Prod. Griffi). 2/ Pepe Vizio. Vacilando En Un Carro. Feat. Chacho Brodas. 3/ DASILVA & MALAKKOR BEATS. Favela Linda. 4/ LEVICO & BALTER DLZ. La prueba del algodón. 5/ J. CURTO & COCAINE POLO. Salir. feat. SHOKE. 6/ ALEX ORELLANA & LUCAS PULCRO. Undercover. 7/ CLEO PATHFINDER. La madame. 8/ PAULO BIRD. I’m gone. 9/ DR JUHH. 0 algo peor. 10/ Ferni DZALA x MedinaBeats x Dj la Ley. LVL UP. 11/ MOHAWK CORP. Un nuevo día. (Prod. Jimmy Jazz). 12/ BANO. La cura. 13/ LAURA SAM Y JUAN ESCRIBANO. Algoritmo. 14/ R DE RUMBA & PORCEL. Nadie como tú. 15/ AIALA & ELTORNADO. Right in Time. ft. SMUZZ. G. 16/ L’ENTROURLOOP. Calling Dancers. feat. Promoe, Alborosie. 17/ DJ QBERT. Tempest.