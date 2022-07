59:59

1/ THUNDERCAT. Drink Dat. feat WIZ KHALIFA. 2/ SHAFIQ HUSAYN. Between us 2. feat BILAL. 3/ MARY J BLIGE. Thriving. feat NAS. 4/ MASSPIKE MILES. Flight 69. feat GUNPLAY. Prod. ILLMIND. 5/ SIR. Hair Down. feat. KENDRICK LAMAR. 6/ YUNA. Castaway ft. Tyler The Creator. 7/ PHONTE. Change of mind. feat FREDDIE GIBBS. No news is good news. 8/ KRISWONTWO. Life force. feat STACY EPPS. 9/ ANDERSON PAAK. Without you. feat RAPSODY. 10/ BJ THE CHICAGO KID. Playa’s Ball. feat RICK ROSS. 11/ POST MALONE. Congratulations. feat QUAVO. 12/ DANILEIGHT. Don’t mean nothin. 13/ JHENE AIKO. Do better blues. feat HOPE. 14/ THE WEEKND. All I know. feat FUTURE. 15/ SPACE INVADAS. Now that i know. (Wild world). 16/ ILLA J. Enjoy the ride.