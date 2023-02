59:59

1/ DR DRE. Black Privilege. 2/ FREESTYLE FELLOWSHIP. 7th seal. 3/ ADS KRÚ x JJUSTO x EFEMEDE. Cheese. 4/ CHRÉTIEN WAVES. Fukui. 5/ ISAAC CASTOR & FOUL MOUTH. Vamanos Peste. feat JYPSY. 6/ OUTERSPACE. Mi hermano. 7/ KAZE. EL CHICO DE LA ROPA DE COLORES. 8/ DJ UVE & VAN DEEP. Mi Órbita. 9/ KOTA THE FRIEND. Paris. 10/ KENDRICK LAMAR. The heart part 5. 11/ LOCUS. Ingobernable. 12/ CARMONA. ZEKIE. Plátanos de sombra. 13/ ETO. Bullets and pills. 14/ ROCKNESS MONSTAH. Lettuce and cabbage.