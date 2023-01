01:00:07

1/ NEMS, Ghostface Killah & Scram Jones - DON'T EVER DISRESPECT ME. 2/ BOOM BAP ALL STARS VOL 1. feat. Mortimer Sugar aka Melo5, Chainess, El Marginal y 3YO. 3/ ROC C. Stoned Genius. feat Oh No, Freeway, Dj Romes. 4/ SFDK. Señores en el Brunch ft. Kase.O. 5/ DJ DUKE & NAPOLEON DA LEGEND. Strangers. 6/ SASKE. Tornar. 7/ UGLY MAC BEER. Les chœurs perdus. 8/ MACHETE EN BOCA, MASTA QUBA, P. JAGUAR. Puxojensap. 9/ ICE SPICE. Princess Diana.10/ LIL MAPZ. Still active 2. 11/ DELARUE, MORAD. GENERACIÓN MALDITA. 12/ CINIKO. Lo que somos. 13/ DANGER MOUSE AND BLACK THOUGHT. Strangers. feat. ASAP ROCKY y RUN THE JEWELS. 14/ JOEY BADASS. Zipcode. 15/ IHON. Como nunca. feat MINI. 16/ DJ KOO. K.i.l.o. feat MACHACHA. 17/ Marlowe (L'Orange & Solemn Brigham). My People.