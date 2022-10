59:56

1/ NACH. ¿Dónde estás? 2/ MARTY. Goddamn!. 3/ SEMPAISTILO & EL MORENO DE LA INÉ. Dando patás. 4/ NERVO. Adicto. 5/ PINO. Acdc. feat. Andrew Nei, Alberto Randado. 6/ ACRU & FOYONE. Glocks. 7/ ISRAEL B. miedo y asco en Madrid. feat. Gloosito. 8/ KG970. Benzema. 9/ El Patrón 970. EOO. 10/ A93. Trallas. 11/ N HARDEM. Na Zu sizi. feat Lianna. 12/ FLECHA MALDITA. KEEP IT ROLLING - FEAT MR.MILLER. 13/ ALEX NEF & CALOGERO TP. Fast life. 14/ EZVIT810. Duele pero Cura. 15/ LIA KALI. Falso. feat ELANE. 16/ DJ Khaled. Staying Alive (ft. Drake & Lil Baby). 17/ Future. WAIT FOR U. ft. Drake, Tems.