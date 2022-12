01:00:03

1/ FOYONE & SCENO. No me adapto. 2/ ISRAEL B. El ejército de un hombre solo. 3/ ERGO PRO. Warz on. 4/ SD KONG AND C. SPAULDING. Nueva Ola 2. feat DJ SWET. 5/ FLUFF. Poco común. 6/ TITÓ MUSIC. Sting. feat. SOLO KOS. 7/ LUISAKER. Calentón. 8/ CRISTIAN BRAWLER & ERICK HERVÉ. Otro. 9/ ELANE. Metamorfosis. 10/ HOKE. Chorbo real. feat ÉBANO. 11/ ALL.CARLITO. Religión. 12/ CLASIKO. Ruthless. 13/ EASY S & TOTEKING. Ciego Pro. 14/ H ILIMITADOS. Plan C. feat CELIA B SOUL. 15/ IHON. TURISTA EN MI CIUDAD (Prod. Fat Flava). 16/ SHO HAI. Nada de nada. prod XHELAZZ.