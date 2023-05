La cuarta parte

59:52

1/ CRANEO & BEJO. Derrapando. 2/ KAMI & R de Rumba. Cruces en el Calendario. 3/ DJ THE ARK & FARKO. No. 4/ IHON. Morir Solo. ft ISAYAH THOMAS & CELIA AMORES. 5/ GUERRITA Y CICLO. Two months in pyjamas. 6/ Ochoa. Luca Brasi feat. SD Kong & Dj Swet. 7/ CLEO PATHFINDER. Feng Shui. 8/ BLACK TEMPL. DLG entra al Templo. 9/ ToteKing. Standby ft. Elio Toffana, Easy-S. 10/ KALI NINMAH. Shinobi. 11/ REVER & YEKE BOY. Real Players FT. JOHNNY DOC, SAICO NOISE. 12/ SHOTTA. Respeto. ft. MORODO. 13/ ILL PEKEÑO & TENSEI ONE. Navajas y percebes 2. con ERGO PRO. 14/ PROK & AKAPELLAH. Como se merece. 15/ PUTOLARGO & 1010. Estigma. 16/ ERICK HERVÉ. Todo en un día.