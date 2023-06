01:00:28

1/ JAY WORTHY & ROC MARCIANO. Nothing Bigger Than The Program. feat. A$ton Matthews. 2/ Faenna. The Same shit. 3/ JABEE. Blessings . feat Che Noir y John Givez. 4/ CHACHO BRODAS. Disfruta del camino. feat. Juli Giuliani, Mabreezee y Pol Magdaleno. 5/ A-F-R-O- & 60 EAST. Czech. 6/ Cristian Brawler. Marte. 7/ CRES. Toma nota. 8/ Nice & Smooth. Hip Hop Junkies. 9/ The Partridge Family. I Think I Love You. 10/ ESTEE NACK. Angel Dior. 11/ NASTA. Los últimos bastardos. feat. Charlie, Al Safir. 12/ MACHETE EN BOCA. MACHACO A SACO. feat. ZITA ZOE X GONEM BEATS. 13/ FLEE LORD & CRISIS. Take it easy. feat ACT, MUMMZ. 14/ AMADEUS 360. Stakes is high. feat. CRAIG G y EL DA SENSEI. 15/ PROK Y AKAPELLAH. Sin Cash. 16/ LOREN. Nada más que ofrecer.