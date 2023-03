La cuarta parte

01:00:02

1/ KOOL KEITH & REAL BAD MAN. Brainstorm. 2/ HIT BOY. The Tide. 3/ LAS NINYAS DEL CORRO. Sin un plan. 4/ CRISTIAN BRAWLER. Págin4s. 5/ JPEGMAFIA & DANNY BROWN. Scaring the hoes. 6/ FILLER BARS. Where is Leroy?. 7/ EASY-S. Quattroporte. 8/ AMBKOR. De vuelta. 9/ Messiah Kaine & Profit. 50/50 Club. 10/ LENZO. I can’t miss. 11/ PUTOLARGO & 1010. Luz. 12/ EL SANTO. Nightcrawlers. feat SASKE. 13/ Jay Morelli. Pull Up feat. Termanology & Passport Rav. 14/ RASHEED CHAPPELL. Earners. feat. Flee Lord y Che Noir. 15/ AZETA. No eres tú, soy yo. 16/ ILIA SANTINO & WHITE YESHO. Ciudad sin ley.