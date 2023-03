59:53

1/ TY FARRIS. Coke in the locker room. 2/ RIGZ. Pick ya poizon. feat. Bishop the Great & Shonyea. 3/ JAE SKEESE. Bonneville. 4/ CONWAY THE MACHINE & JAE SKEESE. Metallic 5’s. 5/ UNITED GRIND. Give it back. 6/ SH4MEL. Bad News. 7/ Kool Keith x Real Bad Man. Fire & Ice Ft. Atmosphere and Ice T. 8/ FOUR ELEMENTS & BEYOND. Recognize the real. feat. PLANET ASIA, SHY THE BEAT YODA. 9/ ROME STREETZ. Godspeed. 10/ CHE NOIR. Brilliance. feat. Skyzoo. 11/ SKYZOO AND THE OTHER GUYS. Purity. 12/ THA GOD FAHIM. Let's make a deal. feat MACH HOMMY y YOUR OLD DROOG. 13/ MAXO. Falls down. 13/ CANIBUS. Loyalty. feat. KOOL G RAP, KXXNG CROOKED, CHRIS RIVERS. 14/ SUPREME CEREBRAL. Tong Po muay Thai. 15/ NEAK. God’s vision. (22/03/2023)