01:00:13

1/ REAGAN ERA RECORDS. Cocaine 80's. feat (Chris Scott). 2/ EL SANTO. Santería. 3/ Conway the Machine. Quarters. (feat. Westside Gunn). 4/ NICO MISERIA. Todo pasa por algo. 5/ THA GOD FAHIM. Art official. 6/ LOCUS. Lo que queda por vivir. 7/ MEYHEM LAUREN, MADLIB & DJ MUGGS. Dom vs cris. 8/ LOWRIDERS. Módulo fé. 9/ ROYCE DA 5´9”. Royce and reggie. 10/ ERGO PRO. OMNIMAN (Prod. AQUELARRE ATELIER). 11/ NYM LO & STATIK SELEKTAH. I love the game. feat DAVE EAST. 12/ SHOTTA. Respeto. ft. MORODO (prod. Gradozero). 13/ KOOL KEITH & REAL BAD MAN. Rugged rugged. feat EDAN. 14/ SULE B. Only Bars vol 4. 15/ RASHEED CHAPPELL. Earners. feat. Flee Lord y Che Noir. 16/ ARTES. ART. 17/ RIGZ. Instacart. feat. Rob Gates.