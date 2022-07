59:39

1/ Cyril Kamer. Cinderella. 2/ BOUNCE TWICE. Chica problemática. feat. CALERO LDN. 3/ COMPLEJO CAMACHO. Golden Sun. 4/ ACCION SANCHEZ. Mil noches en vela. feat. RAPSUSKLEI, GREEN VALLEY. 5/ MARIA COLT. Memphis. feat DOPE RODRIGUEZ. 6/THE BOY FROM THE SOUTH. Welcome to the south. 7/ BANO. La Cura (ReMix). 8/ TA -KU & BUTTE GOODS. Gold. feat FREDFADES y KRISTOFFER EIKREM. 9/ SAIB. I wish. 10/ LUNATIC SAD. Sweet Summer. 11/ CHINO DMENTE. Get Down get up. 12/ HIELØ & TAMI & EUNICE & TOXINA & JUDITH ALONSO. Queens ( PROD . KATSURO & NIGMA BEATS). 13/ EL FRENTE. Divergencias ft. KHARMA, DEI & DJ CANNIBAL. 14/ C. TERRIBLE. Tiene el don. PROD 1010. 15/ NAKAMA. Sabes que me tienes siempre. 16/ CARLA LUNA. Yammi. 17/ YAGO MARTZ. Gula.