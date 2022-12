59:53

1/ EASY S & TOTEKING. Ciego Pro. 2/ IHON. TURISTA EN MI CIUDAD (Prod. Fat Flava). 3/ SANTIUVE. Perder para ganar. feat. JUANINACKA. 4/ PAULO BIRD. Fuck. 5/ ZAKRO. Fuck off. 6/ VUNBEATS. Las nubes. feat. BANO. 7/ ENEAESE. Supervivencia. 8/ SHAZUNO & TITO JUANPE. Kaleidoscopio. 9/ CRIFATEMII. Pinto líneas. 10/ PROSAV. Paulita ególatra. 11/ KHAFAL. Want it all. 12/ LIA KALI. Contra todo pronóstico. 13/ AMBKOR. Si me crees. 14/ SNEW. Tic tac. 15/ Paul Puma. Estrés. feat. Young G Mr. Magnífico y Xarly Xar. 16/ UGLY MAC BEER. The New Flame.