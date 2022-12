59:58

1/ Kool G Rap. Born Hustler. feat 38 Spesh & AZ. 2/ ERN. 6:17 AM. 3/ Rockness Monsta. Lettuce and cabbage. 4/ HOKE. Five O. 5/ Aesop Rock x Blockhead. Pumpkin Seeds. feat. Lupe Fiasco. 6/ Elio Toffana. SHOCK WAVE. 7/ STALLEY. DILLA BAP. 8/ NAS. Thun. 9/ Sherine. Ma Tegrahniesh. 10/ Busta Rhymes, Big Daddy Kane, Conway the Machine. Slap. 11/ COMPLEJO CAMACHO. Lofi Bars. 12/ C.TERRIBLE. BAD NEWS. PROD. 1010! 13/ MESWYNUTSO. Stay focused. 14/ ELZHI AND GEORGIA ANNE MULDROW. Already Gone. 15/ CYPRESS HILL AND BLACK MILK. Come with me. 16/ CORDAE. Sinister. feat. LIL WAYNE.