59:56

1/ Meyhem Lauren. Black Pinot ft Action Bronson produced by Daringer. 2/ Kool G Rap. Fly Till I Die Feat. Big Daddy Kane. 3 / Wildchild. Fatherhood. feat Posdnuos, Big Daddy Kane, Stacy Epps. 4/ ROC MARCIANO AND THE ALCHEMIST. Daddy Kane. feat. Action Bronson. 5/ JOEY BADASS. Eulogy. 6/ DJ PREMIER. Lettin’ off steam. 7/ BLACK SHEEP DRES & STU BANGAS. Killin it (For a lil bit). 8/ DOMO GENESIS AND EVIDENCE. Campfire. feat. REMY BANKS. 9/ WHISKEYMAN. Staten Island. feat Squeegie & Inspectah Deck. 10/ RAPPER BIG POOH. In surround sound. feat TRE’ MAR. 11/ YOUR OLD DROOG. 5ok or brunch. 12/ DANGER MOUSE AND BLACK THOUGHT. The Darkest Part. feat. RAEKWON y KID SISTER. 13/ DIAMOND D. Live my life. feat ASHTIN MARTIN. 14/ METHOD MAN. Live from the meth lab. feat REDMAN, KRS ONE & JOJO PELLEGRINO. 15/ GUILTY SIMPSON. Linchpins. feat PRINCE PO y DJ RAGZ. 16/ PUSHA T. Neck & Wrist. Feat, JAY-Z, Pharrell Williams.