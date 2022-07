59:58

1/ SOLO K.OS. Benzo Dreams. 2/ CLEO PATHFINDER. Duro de contar. feat BHA y DJ Force. 3/ HAMID & CAN LA PALABRA. Wakedafucup. 4/ CRIFATEMII. El eco de las barras. 5/ LOS BARBASMAD. Comidas de tarro. 6/ ENJOY CANOA. Recaro. 7/ G BAKANO & TKNK. Agüita. 8/ CLASIKO. A.t.m. 9/ ACCION SANCHEZ. Mil noches en vela. feat. RAPSUSKLEI, GREEN VALLEY. 10/ FRA INFINITO Y ADRIÁN SCRXA. Ara Solis. feat. DJ KHAOS, LONE. 11/ SHAZUNO & MASTA CONGA. Black hole. 12/ NEIM. No reces por mi. 13/ EZIJA. Pugylism. 14/ C. TERRIBLE. Tiene el don. PROD 1010. 15/ EL FRENTE. Divergencias ft. KHARMA, DEI & DJ CANNIBAL. 16/ THE GENOVESE. La Commissione. feat EMBLEMA y DJ YATA. 17/ ARTE EN TINTA. Vórtice. feat JACOBO PAZ.