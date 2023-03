01:00:39

1/ SH4MEL. Bad News. 2/ Kool Keith x Real Bad Man - Fire & Ice Ft. Atmosphere (w/ Ice-T). 3/ CONWAY THE MACHINE & JAE SKEESE. Promise. 4/ CHE NOIR. Bad Apples. feat Rason & 38 Spesh. 5/ ROME STREETZ. Godspeed. 6/ MACH HOMMY. FROM VAILSBURG TO VAUDEVILLE. 7/ FOUR ELEMENTS & BEYOND. 100 swordz. 8/ SUPREME CEREBRAL. Violent outbreak. 9/ MAXO. Both Handed. 10/ X - RAIDED. Many apologies. 11/ TECH N9NE. Tell Everyone. 12/ GOTTI MOB (Kurupt & C-Mob). Take me away. 13/ CANIBUS. The demi side. feat. HUS KINGPIN y ROCKNESS MONSTAH. 14/ JEHRY ROBINSON. Question Why. 15/ ISAAC CASTOR & FOUL MOUTH. Napalm 8ball. 16/ H.A.R.D. Take time. 17/ NEAK. Home.