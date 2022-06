59:11

1/ Laura Siyahamba. Auras. ft. Laüra Bonsai. 2/ BANG CRACKER. Después diréis. feat. DJ CHARLY BROWN. 3/ KMALEONIKO. To es lo mismo. feat 120, BIGGEREZO. 4/ MATIAH CHINASKI Y DJ PERE. Delirio gourmet. 5/ Pozo Musikandante & Rdt a.k.a Dopamine. Elm Street. 6/ EL IMPRESENTABLE. Demonio interno. 7/ ERN & TEDDY WINHOFF. Chitty Bang. 8/ THE GENOVESE. El ojo del huracán. feat. SUREKID. 9/ BALLE. Tiberio. 10/ SHARIF. Más contigo. feat. SABINO. 11/ CRIFATEMII. Vibes. 12/ BAYAMO. Do you. 13/ LUNATIC SAD. Why not. 14/ CICLO AND THESADDESGUYALIVE. Run Out. 15/ LAURA SAM Y JUAN ESCRIBANO. Agurra. 16/ CHEF CHEEZA. Find me in the hood. feat. JOHNNY DOC. 17/ CRES. Esta es mi casa, agua de coco.