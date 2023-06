La cuarta parte

01:00:08

1/ Odd Holiday. Adam West High School. 2/ PAWZ ONE. Out of bounds. feat. RAS KASS y MC EIHT. 3/ X-RAIDED. No1 Is Safe. 4/ VIN JAY. Killer. feat. KRIZZ KALIKO. 5/ KILLER MIKE. Run. FEAT. DAVE CHAPELLE, YOUNG THUG. 6/ Q-UNIQUE. Torch them all. 7/ ATMOSPHERE. Dotted lines. 8/ FLEE LORD & CRISIS. Trill mobbing. feat BUN B. 9/ RECOGNIZE ALI & STU BANGAS. Put you to sleep. feat SWAB. 10/ JAY WORTHY & ROC MARCIANO. The Huddle. feat. Bart Oatmeal. 11/ AMADEUS 360. Set it off. feat LIL DEE, NEMS. 12/ JABEE. Blessings . feat Che Noir y John Givez. 13/ A-F-R-O- & 60 EAST. Czech. 14/ ESTEE NACK. Angel Dior. 15/ CONWAY THE MACHINE. Kanye. feat GOOSE BYTHEWAY y DREA D’NUR. 16/ HEEM. Black sheep. 17/ ILL BILL. Casino. (ft. RANSOM & TRAGEDY KHADAFI). 18 / MEYHEM LAUREN, MADLIB & DJ MUGGS. Dom vs Cris.