La cuarta parte

01:00:09

1/ A-F-R-O- & 60 EAST. Cali ozone. feat RASS KASS. 2/ JABEE. Blessings . feat Che Noir y John Givez. 3/ ESTEE NACK. Massmoneywires. feat AL.DIVINO. 4/ CONWAY THE MACHINE. Flesh of my flesh. 5/ HEEM. Picture me rollin. 6/ VIN JAY. Killer. feat. KRIZZ KALIKO. 7/ KILLER MIKE. Run. FEAT. DAVE CHAPELLE, YOUNG THUG. 8/ JAY WORTHY & ROC MARCIANO. Wake up. 9/ AMADEUS 360. Set it off. feat LIL DEE, NEMS. 10/ RECOGNIZE ALI & STU BANGAS. Murder was the case. feat. SAGE INFINITE y BOOB BRONX. 11/ FLEE LORD & CRISIS. Crushed grapes. 12/ ILL BILL. Leviathan. feat. Tragedy Khadafi. 13/ HIP HOP 50. SWIZZ BEATZ. Take ‘em out. feat Jadakiss, Benny The Butcher, Scar Lip. 14/ ATMOSPHERE. September fools’ day. 15/ Q-UNIQUE. Torch them all.