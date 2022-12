La cuarta parte

59:46

1/ WESTSIDE GUNN. Peppas. feat BLACK STAR. 2/ BODYBAGBEN & PLANET ASIA. Maza Liam. feat YAH - RA. 3/ LUPE FIASCO. Naomi. 4/ HOMEBOY SANDMAN. News to me. feat RANDY MASON, DECA. 5/ JAM BAXTER. Stand Back little Timmy. 6/ Sampa The Great. IDGAF. feat Kojey Radical. 7/ ZILLA ROCCA & ANDREW. You need friends. feat BRIAN ENNALS. 8/ ATMOSPHERE. Sculpting With Fire. 9/ DANIEL SON. Change of pace. 10/ DJ MUGGS AND RIGZ. Every season. feat Rob Gates. 11/ V DON AND SAUCE HEIST. Mankind. EStee Nack, Rome Streetz. 12/ THE LOX. Terminator Lox. 13/ TERMANOLOGY. Amen. feat TONY SUNSHINE. 14/ Black Soprano Family. Times Is Rough. feat. Benny The Butcher, Heem BSF y Rick Hyde. 15/ WHISKEYMAN. Pay attention. feat UNRULY, BIG TWINS. 16/ GUILTY SIMPSON. Make it count. feat. JASON ROSE , DJ RAGZ