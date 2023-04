La cuarta parte

59:57

1/ MELODIAM. Cállate. 2/ BABY G. Glock. 3/ GRIND. Moulaga. 4/ Saya Black. Bando Tingz. 5/ LIL VIIC BLOKECON. Sc. 6/ 2001. A DIARIO. ft Beny Jr. 7/ MIRANDA & FULSTON. Sentado en las nubes. 8/ JULIA CRY. La escuela. 9/ SHODA MONKAS. Música para follar con tu ex. 10/ LIA KALI. Los Jajas. 11/ YAZMIN LACEY. Match in my pocket. 12/ MUSIQ SOULCHILD & HIT BOY. Between love and war. 13/ MASEGO. What you wanna try. 14/ NOLAN FKA. Better. 15/ METRO BOOMIN. Niagara Falls (Foot or 2). feat. Metro Boomin, Travis Scott, 21 Savage. 16/ NAPPY NINA. Yes, yes, yes. feat STAS THEE BOSS. 17/ MARLON CRAFT. Human first. 18/ SHADY BLU. Hold Up.