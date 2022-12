24:04

El podcast de hoy es variadito: ¿se te ocurre un sitio en el que se pueda hablar de fluidos no newtonianos, del lugar en el que surge la química del amor o de si el frío resfría? Pues, si no se te ocurre, el lugar es este. Descubre si es un peligro dormir rodeado de plantas por si te roban el oxígeno (spoiler: no) y muchas cosas más haciendo clic en nuestro podcast.